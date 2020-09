Riforma pensioni/ Misiani “Quota 100? Niente proroga”: ma Salvini…

All’alba di una nuova riforma pensioni, con il Governo e i sindacati che lavorano per un piano previdenziale forse già nella prossima Manovra di Bilancio (di sicuro nel Recovery Plan da presentare nel 2021) è ancora Quota 100 a tenere banco con lo scontro a distanza andato avanti anche ieri tra Pd e Lega. Secondo il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, la riforma pensioni Lega-M5s non ha un futuro: «Quota 100 scade a fine 2021 e non verrà prorogata. Il reddito di cittadinanza va cambiato e reso molto più simile agli strumenti degli altri Paesi». Intervistato alla Summer School della Scuola di Politiche fondata dall’altro dem Enrico Letta, il n.2 di Gualtieri ha provato a fugare ogni dubbio rispetto alle ultime voci delle scorse settimane che parlavano di una Quota 100 eventualmente con penalizzazione. Ma per Misiani tutto ciò non avverrà con questo Governo: «nessuna proroga oltre la scadenza già fissata nel 2021».

PENSIONI, SALVINI DIFENDE LA QUOTA 100

Duro, come immaginabile, la replica a distanza della Lega che su quella riforma pensioni ha puntato molto nello scorso Governo con i grillini: «Facciamo poche promesse ma le manteniamo. Il Pd si è impegnato con l’Europa a cancellare Quota 100 e tornare alla legge Fornero. Ma se torna la gabbia della legge Fornero le persone che perdono il lavoro come pagano l’affitto? Alla legge Fornero non si torna», tuona Matteo Salvini a Gioia del Colle, nel comizio in provincia di Bari. Sempre il leader leghista dal palco per le Regionali ribadisce l’impegno del Carroccio per difendere la riforma di Quota 100 «Non voglio che i nostri imprenditori e i nostri figli dipendano dagli umori e dei cambi di idea di qualcuno a Berlino o a Parigi. Se in cambio dei prestiti, l’Europa ci chiede di tornare alla legge Fornero noi faremo tutta l’opposizione del mondo dentro e fuori dal Parlamento».



