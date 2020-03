RIFORMA PENSIONI/ Nannicini: Quota 100 da superare ora (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI NANNICINI

Tommaso Nannicini chiede che la riforma pensioni con Quota 100 venga superata. Intervistato da La Stampa, il Senatore del Partito democratico indica cinque misure per affrontare l’emergenza legata al coronavirus. “La prima: gli acconti Irap, Irpef e Ires di giugno vanno rinviati a novembre sulla base del reddito nel 2020, non del 2019. Secondo: una riduzione forte dell’Iva per sostenere i consumi. Terzo: aumentare ecobonus e incentivi all’innovazione di chi investe. Tutti ciò che può anticipare gli investimenti è importante. Quarto: la cassa integrazione va estesa a tutti e senza costi o vincoli, a livello nazionale. Quinto: gli ammortizzatori sociali vanno estesi anche a precari e autonomi. Ce ne sono moltissimi in quattro settori che soffriranno: trasporti, turismo, spettacolo, istruzione”. Misure che sembrerebbero essere molto costose.

IL SUPERAMENTO DI QUOTA 100

Tuttavia, Nannicini evidenzia che “le conseguenze dell’inazione sarebbero peggiori. Nella mia ipotesi occorre investire almeno una ventina di miliardi”. E ci tiene a sottolineare che “lo choc deve essere temporaneo, con un piano di rientro credibile. Si sale al tre per cento di deficit, ma per evitare la recessione, non prepensionamenti a pioggia. Quota 100 va superata: in pensione vanno disoccupati, persone con disabilità e chi fa lavori gravosi. Il resto delle risorse si usa per i giovani e la crescita”. Posizione che l’esponente dem aveva già espresso prima del varo dell’ultima Legge di bilancio, assieme alla proposta di una Quota 92 (62 anni e 30 di contributi) destinata a quattro categorie (i caregiver oltre a quelle citate nell’intervista a La Stampa).

