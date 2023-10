Riforma pensioni nel 2024/ Misure quasi confermate, la situazione attuale (14 ottobre 2023)

Sulla riforma pensioni nel 2024 sembra che non ci siano dubbi. Il Governo potrebbe approvare (lo sapremo già da lunedì), sia Quota 103 che Ape Sociale. Per riuscirci l’esecutivo ha dovuto impiegare una cifra molto ingente, che è quantificata in 24 miliardi di euro.

A questi fondi molto importanti e significativi, si aggiungono quelli necessari per la guerra in Israele e anche per il conflitto tra Russia e Ucraina. Dunque, una manovra alquanto rischiosa quella del Parlamento, che è consapevole dell’extradeficit economico a cui stiamo andando incontro.

Riforma pensioni nel 2024: cosa cambia dal prossimo anno?

La riforma pensioni nel 2024 sembra avere delle misure specifiche: Ape Sociale e Quota 103. A dirlo è il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che di recente ha sostenuto quanto segue:

“Oltre ai costi legati alla guerra in Ucraina e altre incognite si aggiungono i 15,7 miliardi andranno a finanziare in gran parte la proroga del taglio di 6–7 punti al cuneo fiscale per i dipendenti con reddito annuo fino a 35mila euro. Spazio poi all’accorpamento dei primi due scaglioni Irpef“.

Quota 103

Al momento sappiamo che le pensioni 2024 conterranno la proroga di Quota 103. La misura prevede di andare in pensione una volta che si raggiungeranno i 62 anni d’età, e sommando i 41 anni (minimo) di contributi versati.

Ape Sociale e Ape Rosa

La manovra ha sancito che l’Anticipo Pensionistico Sociale (Ape Sociale), quasi sicuramente ci sarà nella riforma pensioni 2024. Con questa misura si agevolano i lavoratori che svolgono un’attività gravosa.

Quanto all’Ape Rosa è la misura con cui l’esecutivo vorrebbe agevolare tutte le donne e mamme lavoratrici, estendendo ad una platea di più beneficiarie la possibilità di poter uscire dal lavoro in modo anticipato.

Affinché la riforma pensioni nel 2024 possa includere le misure appena citate, il Governo è alla ricerca di un miliardo di euro, ovvero le risorse finanziarie essenziali per attuare quanto comunicato.











