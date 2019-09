Riforma pensioni/ Non solo Quota 100: Landini “Governo assente” (ultime notizie)

Landini critica il governo sulle pensioni

Lo aveva già fatto nei primi giorni del nuovo Governo Conte-bis, lo rifà ora andando a Bruxelles per incontrare il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli (Pd): sulla riforma pensioni e il futuro di Quota 100 Maurizio Landini si distanza e parecchio dal nuovo esecutivo Pd-M5s-LeU, pur trovandosi in linea teorica nella collocazione ideologica che lo contraddistingue, la sinistra di Governo. Per il leader della Cgil «Se davvero il nuovo governo vuole essere quello del cambiamento, la svolta e il cambiamento si fanno insieme ai lavoratori e non contro di loro» , ha attaccato da Bruxelles il Segretario Landini. L’alleanza con Uil e Cisl in merito alla Piattaforma Comune, spiega ancora il sindacalista, non è cambiata e la richiesta al Governo rimane la stessa: «vogliamo confrontarci col governo, sperando che sappia ricostruire un rapporto strutturale con le parti sociali, sindacali e non solo, e che prenda decisioni dopo aver parlato con loro». In merito alle pensioni, Landini attacca «Abbiamo notato che nel suo programma ci sono molte cose importanti, ma che ne mancano altre, come le pensioni e il rinnovo dei contratti. Vogliamo dunque un confronto per il Paese, che ha bisogno di avere risposte ai suoi problemi».

Riforma pensioni, parla Proietti (Uil)

Come già aveva detto dopo le ipotesi circolate sui provvedimenti che ha in mente il Governo giallorosso sulla pensioni (non toccare la riforma di Quota 100, se non per un restyling sulle tempistiche; pensione di garanzia per i giovani; rinnovo Ape Social) il Segretario confederale della Uil Domenico Proietti si dice più possibilista su soluzioni e situazioni positive per il sistema pensionistico dell’immediato futuro in Italia. In una nota uscita ieri il sindacalista spiega «Il nostro sistema previdenziale è sostenibile nel presente e nel futuro». Il commento arriva dopo la pubblicazione della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla spesa che Quota 100 potrebbe avere come impatto nel sistema pensioni italiano nei prossimi anni: «Sarebbe molto utile – rileva Proietti – che la Ragioneria Generale dello Stato contribuisse a realizzare un’operazione verità sull’importo della spesa per pensioni e della spesa per l’assistenza. È più che mai opportuno, a tale proposito, restituire rapidamente la commissione istituzionale, per operare questa separazione e dimostrare all’Europa che la spesa per pensioni in Italia è in media, e in qualche caso al di sotto, con quella degli altri paesi». In merito alle misure che il Governo Conte-2 dovrà tenere come priorità, la Uil sottolinea «continuare come già fatto con l’ape sociale e quota 100, a reintrodurre una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni».

