RIFORMA PENSIONI/ Non tutti devono aspettare i 67 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, NON TUTTI DEVONO ASPETTARE I 67 ANNI

In un articolo su tecnicadellascuola.it si ricorda che dopo la riforma pensioni targata Fornero e i successivi adeguamenti all’aspettativa di vita, a parte Quota 100, si pensa che l’età pensionabile sia per tutti gli italiani pari a 67 anni. Non è invece così, considerando che ci sono delle categorie, come i militari, che “continuano ad andare in pensione abbondantemente prima dei 60 anni”. Viene anche citato l’emendamento alla manovra che finanzia prepensionamenti per le aziende editoriali in crisi e i casi dei poligrafici che possono andare in quiescenza con 35 anni di contributi fino al 2023. Vengono citati poi i bancari, che “beneficiano di accordi collettivi di lavori interni per accedere alla pensione con anche uno o più lustri” e si ritrovano in pensione “in genere attorno ai 60 anni”. Infine vengono citati quanti svolgono un’attività che rientra nei lavori gravosi o usuranti, che quindi possono andare in pensione in anticipo, anche grazie a quanto previsto dalle regole dell’Ape social.

LA CRISTALIZZAZIONE DEL DIRITTO PER QUOTA 100

Rispondendo a un quesito di un lettore, orizzontescuola.it ricorda invece che “anche se la quota 100 dovesse essere cancellata da un successivo governo prima del 31 dicembre 2021, tale abrogazione non interverrebbe su chi il diritto al pensionamento (come lei) lo ha raggiunto prima”. Di fatto viene quindi ricordato che la cristallizzazione del diritto consentirebbe di accedere a Quota 100 anche se questa venisse abrogata, nel caso appunto si fosse in possesso dei requisiti necessari all’accesso alla misura prima della sua abrogazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA