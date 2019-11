RIFORMA PENSIONI/ Nuova polemica sul taglio dei vitalizi in Sicilia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI ALL’ARS

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge che interviene sui vitalizi degli ex parlamentari regionali. Come spiega Il Giornale di Sicilia, “è prevista una riduzione lineare del 9,25%, con un ulteriore 5% che si applicherà per gli assegni da 32 a 67 mila euro e il 10% per quelli oltre i 62 mila euro”. Questa misura di riforma pensioni necessaria per adeguarsi a quanto stabilito a livello regionale, entrerà in vigore dal 1° dicembre e durerà cinque anni. Inoltre non varrà per gli assegni fino a due volte il trattamento minimo. Il Presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, spiega che con questa legge ci sarà un risparmio annuo di 2 milioni di euro. “Sfido chi ha vissuto sulla pelle dell’immagine della Sicilia a trovare una regione che abbia fatto meglio di noi”, aggiunge.

LA PROTESTA DI M5S

Protesta però il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro il provvedimento. Il capogruppo all’Ars, Francesco Cappello parla “di un vero e proprio indecente capolavoro, si è toccata una delle pagine più buie della storia di questa Regione”. Questo perché “si dovevano tagliare i vitalizi e invece si sono aumentate le pensioni. Evidentemente, quando si toccano gli interessi di chi domani dovrà percepire il vitalizio, perché in gran parte il parlamento regionale è formato da persone che dovranno percepirlo, nessuno ha voluto dare un taglio a un privilegio personale. Quello che ha fatto questo parlamento è semplicemente produrre una legge che favorisce pochi e a spese di 5 milioni di siciliani”.

