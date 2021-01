RIFORMA PENSIONI/ Nuove norme per la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE NOVITÀ PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Come ricorda Il Sole 24 Ore, non c’è stata alcuna misura di riforma pensioni che, com’era stato auspicato, possa incentivare l’adesione alla previdenza complementare come il semestre di silenzio-assenso chiesto anche dai sindacati. Tuttavia non mancano novità per il settore in virtù di “un notevole aggiornamento del quadro regolatorio che completa il recepimento della direttiva Ue Iorp II”. La Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha pubblicato sul proprio sito le nuove Istruzioni in materia di trasparenza e il Regolamento sulle modalità di raccolta degli iscritti che “diverranno cogenti dal 1° maggio prossimo”. Il quotidiano di Confindustria spiega che le nuove Istruzioni introducono una serie di semplificazioni e prevedono il cambiamento della Comunicazione periodica agli iscritti, soprattutto dal punto di vista grafico per rendere più percepibili le informazioni più salienti. Dal punto di vista della raccolta di nuove adesioni, “l’enfasi è senz’altro sul collocamento mediante siti web”.

