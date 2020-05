RIFORMA PENSIONI/ Nuovi messaggi contro Quota 100 dagli industriali (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, INDUSTRIALI CONTRO QUOTA 100

Eugenio Calearo Ciman, secondogenito di Massimo, già numero uno di Federmeccanica, è stato intervistato da nordesteconomia.gelocal.it, dato che è in corsa per la Presidenza di Confindustria Giovani. Con l’occasione ha ricordato non solo che “noi non siamo una giovanile di partito, come dico a volte, in cui devono crescere i futuri segretari. E neanche un parco giochi per giovani rampolli. È un’associazione che è stata fondata da dei nostri coetanei circa 60 anni che volevano che ci fosse più discussione e inclusione nel sistema confindustriale, per questo si sono promessi di essere motore del cambiamento e coscienza critica del sistema. La cosa più importante che possiamo fare noi è dire quelle cose anche scomode che però sono utili per il Paese per crescere”, ma ha anche parlato di riforma pensioni, spiegando che “ogni volta che abbassiamo un po’ l’età pensionabile andiamo ad erodere una parte del futuro delle generazioni che sono appena entrate o entreranno nel mondo del lavoro”.

LE PAROLE DI STIRPE

Un chiaro parere sfavorevole a misure come Quota 100. Come quello arrivato da Maurizio Stirpe, Vicepresidente di Confindustria con delega al lavoro e alle relazioni industriali, che intervistato dal Foglio ricorda che “l’attacco sistematico alla previdenza con Quota 100 oltre a sottrarre risorse pubbliche afferma l’idea di uno Stato che tratta le pensioni come merce di scambio elettorale”. Dal suo punto di vista, “la riforma Fornero è valida, le eccezioni devono essere circoscritte ai lavoratori precoci e alle attività usuranti e stop”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA