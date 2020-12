RIFORMA PENSIONI/ Nuovo emendamento per il contratto di espansione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’EMENDAMENTO SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio è stata prevista anche la proroga del contratto di espansione. Un emendamento riformulato rispetto a quelli presentati negli scorsi giorni mira ora a introdurre importanti novità su questo strumento. Come spiega Il Sole 24 Ore, infatti, l’obiettivo è quello di renderlo utilizzabile anche alle imprese con più di 250 dipendenti. In questo modo i lavoratori che si trovano al massimo a 5 anni dal traguardo pensionistico (sia esso di vecchiaia o anticipato) riceveranno dall’azienda, previo naturalmente accordo, un’indennità mensile “commisurata al trattamento pensionistico maturato dal soggetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro” fino all’effettivo ingresso in quiescenza. Lo Stato “aiuterà” il datore di lavoro mettendo sul piatto 24 mesi di Naspi.

IL SOSTEGNO DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

L’emendamento prevede anche che per le aziende con almeno 500 addetti vi sia anche la possibilità “di attivare altre 18 settimane di Cig, con una riduzione dell’orario fino al 30%”. Infine le aziende con almeno mille dipendenti possono ricevere un “aiuto” dallo Stato rappresentato da altri 12 mesi di Naspi nel caso, durante l’attuazione di “piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di rilevanza strategica, in linea con i programmi europei”, assumano 1 lavoratore ogni 3 uscite. In questo modo si cercherebbe quindi di creare opportunità lavorative, soprattutto per i giovani. Il quotidiano di Confindustria evidenzia che “la nuova norma sul contratto di espansione ha il sostegno di maggioranza e opposizione, e pure delle parti sociali”.



