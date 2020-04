RIFORMA PENSIONI/ Operativa flat tax al 7% per pensionati stranieri (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, OPERATIVA LA FLAT TAX

In tema di riforma pensioni si è spesso parlato dei vantaggi fiscali che i pensionati italiani hanno in caso di trasferimento all’estero. Più recentemente anche il nostro Paese ha deciso di percorrere la strada dell’attrazione di cittadini stranieri (pensionati compresi) tramite vantaggi fiscali. Il Sole 24 Ore segnala in questo senso che “diventa operativa la flat tax del 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia con l’istituzione del codice tributo (1899) per il versamento entro il prossimo 30 giugno (salvo proroghe)”. Di fatto quindi coloro che dall’estero si sono trasferiti in uno dei comuni con non più di 20.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Campania, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia potranno pagare le imposte in misura ridotta relative all’anno 2019 entro la fine del semestre. Sempre che il trasferimento sia avvenuto lo scorso anno e non nel 2020.

UNA CHANCE PER LA RIPRESA

In quest’ultimo caso, infatti, la flat tax “slitterà” al 2021 essendo riferita all’anno fiscale in cui si prende la residenza. Il regime agevolato potrà durare nove anni e, come segnala il quotidiano di Confindustria, “non appena il blocco degli spostamenti tra Paesi dovuto all’emergenza coronavirus sarà superato, si potrà puntare ancora di più sui regimi di attrazione del capitale umano in Italia (da estendere anche alle aziende) per attrarre investimenti e consumi nel nostro Paese che possano auspicabilmente contribuire alla ripresa”. Strumenti certamente utili per affrontare un periodo economicamente non facile.



