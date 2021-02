RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna, al via oggi le domande nella scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Con una nota agli Uffici scolastici regionali, il ministero dell’Istruzione ha inviato le indicazioni relative ad alcune delle misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio, in particolare la proroga di Opzione donna e Ape social. Per quanto riguarda la prima, da oggi e fino a fine mese si potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 tramite il sistema Polis, così da poter poi accedere alla quiescenza a partire dal prossimo 1° settembre. Quanti invece sono interessati all’Ape social potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021.

LE INDICAZIONI DELL’INCA-CGIL

Tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio c’è anche la nona salvaguardia degli esodati. A proposito della quale l’edizione della Nazione di Massa Carrara riporta le indicazioni del locale Patronato Inca-Cgil: “Tra i requisiti richiesti per rientrarvi è necessario maturare entro il 6 gennaio 2022 il compimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne per la pensione di vecchiaia o raggiungere quota 96 per quella di anzianità (o 40 di contribuzione a prescindere dall’età)”. Infine, in un articolo su startmag.it, Riccardo Ruggeri evidenzia come a suo modo di vedere tra i “vinti” post-pandemia vi sono anche “i pensionati di quei (non) redditi obbligazionari, che si erano creati per integrare pensioni che sapevano miserabili”.



