RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna, il vulnus che resta nonostante la proroga

RIFORMA PENSIONI, IL VULNUS DI OPZIONE DONNA

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene ricordato che tra le misure di riforma pensioni nella Legge di bilancio ci sarà la proroga di un anno di Opzione donna e Ape social. Se nel secondo caso pare che non ci sarà l’allargamento della platea dei beneficiari inizialmente previsto, nel primo, sottolinea il quotidiano di Confindustria, non viene posto rimedio alla disparità di trattamento rispetto ad altre forme di pensionamento derivante dal fatto che resta impossibile utilizzare il cumulo gratuito dei contributi per accedere a Opzione donna. Un problema che il Comitato Opzione donna social ha già evidenziato negli anni passati, ma a cui ancora non è stato posto rimedio, nonostante le continue proroghe, anno dopo anno, della misura. Vedremo se quest’anno andrà diversamente.

LE PAROLE DI DURIGON SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Nei giorni scorsi Il Sole 24 Ore aveva anche ipotizzato che con la manovra venisse potenziato, oltre che prorogato, il contratto di espansione. In questo senso Claudio Durigon, in un’intervista a Libero, spiega che la Lega ha già presentato un emendamento per fare in modo che l’accesso a questo strumento possa essere ampliato alle imprese sopra i 250 dipendenti, consentendo “scivoli verso la pensione anche di 5-7 anni e la cassa integrazione per riqualificare i dipendenti, ma solo se assumono grazie ad agevolazioni che aumentano se gli addetti arrivano dagli Its, gli istituti tecnici”. Secondo i calcoli citati dall’ex sottosegretario al Lavoro, con uno stanziamento di 250 milioni di euro si potrebbe consentire a circa 3.000 imprese di usufruire di questo strumento.



