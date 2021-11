RIFORMA PENSIONI/ Orlando: presto confronto per flessibilità sostenibile

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ORLANDO

Rispondendo al Question time alla Camera, Andrea Orlando ieri ha detto che “avvieremo a breve un confronto con le parti sociali che ci consentirà di riflettere su modifiche strutturali e sul complessivo ordinamento pensionistico nella direzione dell’equità e della flessibilità sostenibile e naturalmente della questione del destino di chi andrà in pensione tra molti anni”. Come riporta Teleborsa, secondo il ministro del Lavoro ci sono “tutte le condizioni perché una volta affrontato il tema del passaggio di quest’anno, definito all’interno della Legge di Bilancio e quindi come si gestisce la coda di Quota 100, ci sia una discussione sulla definizione di come si passa ad un regime che abbia oggettivamente maggiori strumenti di equità nel rispetto della sostenibilità”. Una sostenibilità che per Orlando deve intendersi “non solo dal punto di vista finanziario ma anche sociale”.

RIFORMA PENSIONI/ Il problema che resta irrisolto con Quota 102

LE PROPOSTE DI FRATELLI D’ITALIA

Il ministro ha anche confermato che il Governo sta lavorando per rivedere in senso più favorevole i criteri di accesso a Opzione donna introdotti con la proroga nella manovra. Durante il Questione time, come riporta lavocedelpatriota.it, ha preso la parola anche Walter Rizzetto che ha dichiarato: “Quota 102 e quota 104 non sono per FdI le soluzioni perché riguardano solo una platea marginale dei lavoratori. Le nostre proposte alla legge di Stabilità sono strutturali: quota 41 per gli operai metalmeccanici ad esempio ma non solo, una flessibilità che tagli l’assegno pensionistico mensile del 3,4,5% al massimo e non del 30% come vuole il governo, un provvedimento di garanzia per chi non riesce a pagare regolarmente i contributi previdenziali”.

RIFORMA PENSIONI/ La richiesta del Cods e il “vuoto” per gli esodati (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Elsa Fornero a Landini: “pensi ai giovani!”/ “Pensioni, non agimmo per cattiveria”

© RIPRODUZIONE RISERVATA