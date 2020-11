RIFORMA PENSIONI/ Pacifico (Anief): aprire finestre per i docenti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DI PACIFICO

Marcello Pacifico, Presidente nazionale dell’Anief, intervistato da orizzontescuola.it sulla firma del Ccni riguardante la didattica a distanza, parla anche del rinnovo dei contratti e di un tema di riforma pensioni che gli è caro. “Il ministro Azzolina ha riferito che il ministro Dadone sta cercando di mettere delle risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Noi riteniamo che rispetto ai 100 euro già previsti almeno nelle more debbono essere messi almeno altri 80 euro per recuperare l’inflazione cresciuta negli ultimi 10 anni. Sarebbe un segnale da parte del governo, in attesa che si riconosca quel rischio biologico legato a chi insegna e lavora in presenza a scuola”, spiega Pacifico.

IL RISCHIO BURNOUT

Il sindacalista entra più nel dettaglio dei temi previdenziali evidenziando che a suo modo di vedere “va riconosciuto il burnout che soprattutto chi lavora nella scuola matura. Bisogna poi andare a rivedere il sistema delle pensioni e aprire delle finestre che permettano al personale docente di poter andare prima in pensione e non avere la classe docente più vecchia del mondo, come succede oggi. Abbiamo inoltre ribadito che sarà essenziale per il personale Ata rivedere i profili professionali, per il personale docente riconoscere il ruolo della vice dirigenza e per il personale precario riconoscere la parità di trattamento dei diritti come il personale di ruolo”. Vedremo se queste istanze verranno prese in considerazione in un momento in cui sembra esserci l’intenzione di rimettere mano al sistema pensionistico perlomeno dal 2022 in poi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA