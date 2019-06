RIFORMA PENSIONI/ Pedretti contro Governo e Tridico (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PEDRETTI

Oggi i sindacati scendono in piazza a Roma contro la riforma pensioni del Governo. Ivan Pedretti, intervistato dal Manifesto, spiega che “le pensioni continuano ad essere un bancomat e l’operazione da 3,5 miliardi fatta in manovra crea una divisione fra deboli, una spaccatura sociale visto che i soldi tolti ai pensionati vengono usati per Quota 100 e Reddito di cittadinanza: perché quei soldi non li sono andati a prendere ai ricchi o agli evasori fiscali? A giugno si riprenderanno 100 milioni, il presidente del consiglio Conte ci dice che si tratta di poco ma allora se è poco perché non rinunciano? Ad un pensionato con 1.800 euro lorde di pensione, che nette sono non più di 1.500, capofamiglia monoreddito un taglio anche di 100 euro l’anno può metterlo in difficoltà”.

L’ATTACCO A TRIDICO

Il Segretario generale dello Spi-Cgil ne ha anche per Pasquale Tridico, “perché non fa il suo mestiere. Il suo mestiere non è fare la Caritas e dire che andrà in giro con i camper per i poveri. Il suo lavoro è garantire i lavoratori e i pensionati e invece riduce le sedi dell’Inps nei piccoli territori, isolando le persone. A milioni di persone non è data la possibilità di controllare la propria busta, c’è solo un pin on-line che spesso non funziona”. Pedretti garantisce anche che “se non ci saranno riposte continueremo a mobilitarci perché le nostre ragioni non si esauriscono con una manifestazione. Faremo altre mobilitazioni sul territorio, continueremo a far sentire la nostra voce. Sappiamo che le Europee ci delineano una strada in salita: in tanti hanno votato la Lega ma siamo consapevoli che bisogna combattere il ministro della paura Salvini”.

