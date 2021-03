RIFORMA PENSIONI/ Pensionati cercano coordinamento per azioni comuni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA DI 50%PIÙ

L’associazione dei pensionati 50&Più aderente a Confcommercio in Val d’Aosta ha deciso, tramite un mandato al Presidente Pierantonio Genestrone da parte del Consiglio direttivo, di promuovere un coordinamento tra tutte le organizzazioni valdostane che rappresentano i pensionati. “I pensionati costituiscono una categoria a rischio per i tagli alla sanità pubblica, il mancato adeguamento delle pensioni, l’assenza di strategie politiche per garantire un futuro dignitoso”, si legge in una nota riportata da gazzettamatin.com. “I pensionati, siano essi delle categorie lavoratori autonomi che delle categorie dei lavoratori dipendenti hanno tutti pari diritti, ma soprattutto, hanno uguali necessità in materia di previdenza e di servizi sociali”, spiega Genestrone.

LE PAROLE DI MARINO

Che ha anche già scritto ai rappresentanti di tutte le organizzazioni dei pensionati in regione proponendo di “avviare un percorso comune che ci consenta di giungere ad un coordinamento che sia strumento di promozione per politiche a sostegno degli anziani e dei nostri associati”. Intanto Mauro Marino, in un articolo su pensionipertutti.it, a proposito dell’incertezza sulle misure di riforma pensioni, ha scritto: “Ma è mai possibile che non si riesca ad avere in Italia una legge previdenziale degna di questo nome e che abbia una durata almeno decennale? E mai possibile che con ogni nuovo governo ci sono ‘rumors’ di mettere mano al sistema previdenziale? Ma è tanto difficile in Italia avere una legge semplice, lineare, e che dia ai cittadini la sicurezza che le cose non cambino dopo due/tre anni?”

