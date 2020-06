RIFORMA PENSIONI/ Per anticipo Tfs statali tasso sotto il 2% (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, L’ANTICIPO DEL TFS AGLI STATALI

Come già emerso nei giorni scorsi, sembra ormai essere vicino al traguardo il percorso per rendere operativo l’anticipo del Tfs dei dipendenti pubblici che andranno in pensione, una misura che era stata introdotta, insieme ad altre in tema di riforma pensioni, dal Governo Conte-1, ma che a distanza di un anno e mezzo ancora non è utilizzabile. Come spiega Il Sole 24 Ore, “l’ultimo anello mancante” è la convenzione con l’Abi per stabilire le condizioni del prestito bancario che servirà ad anticipare fino a 45.000 euro di liquidazione. Il quotidiano di Confindustria ipotizza che verrà previsto un tasso di interesse “ben al di sotto del 2%”. Per accedere a questo anticipo bisognerà aver maturato i requisiti minimi per l’ingresso in quiescenza, compresi quelli per Quota 100.

L’ITER DELLA DOMANDA

La domanda andrà presentata all’Inps o al proprio istituto previdenziale di appartenenza ed entro 90 giorni si dovrà avere riscontro per l’avvenuta certificazione del “diritto al Tfs/Tfr, il relativo ammontare e le date in cui il trattamento sarà liquidato”. Per quanto riguarda i pensionati con Quota 100, “le scadenze devono tener conto della maturazione del diritto a pensione secondo le regole ordinarie previste per la pensione anticipata o di vecchiaia e stabilite dall’articolo 24 del Dl 201/2011”. La certificazione ricevuta dovrà poi essere presentata in banca con modalità che dovranno essere stabilite nella convenzione “che pare a uno stato avanzato dei lavori”. La banca compirà poi una verifica sull’insussistenza di impedimenti alla concessione dell’anticipo.



