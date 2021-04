RIFORMA PENSIONI/ Previdenza complementare cruciale per i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SILEONI

In un dibattito online organizzato dalla Fabi, il Segretario generale Lando Maria Sileoni ha ricordato che “l’entrata in vigore a regime del metodo contributivo determinerà una riduzione secca delle pensioni: gli assegni saranno nettamente più bassi, rispetto a quanto accadeva in passato, dell’ultima retribuzione”. A farne maggiormente le spese saranno i giovani con carriere discontinue e per questo “la previdenza complementare sarà cruciale per assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale pubblico e sarà importante per evitare un futuro di pensionati con vitalizi drammaticamente bassi”. Secondo quanto riporta Milano Finanza, il sindacalista ha quindi evidenziato la necessità che istituzioni e parti sociali promuovano campagne di informazione per far capre “che la pensione è la casa del futuro”.

“Buona parte dei problemi della previdenza saranno ingigantiti dalla profonda crisi economica che viviamo. I limiti della previdenza complementare sono un sintomo di un riflesso culturale. Consideriamo purtroppo l’investimento sulla pensione come qualcosa di più facilmente rinunciabile, quasi superfluo”, ha sottolineato ancora Sileoni, secondo cui è importante che riparta il Pil e “i fondi pensione potrebbero comprare volontariamente titoli pubblici a lunga scadenza con rendimenti adeguati: mi riferisco a emissioni speciali di Btp emessi dal Tesoro con scadenze che vanno da 20 a 50 anni. Lo Stato così potrebbe avere importanti risorse da investire per esempio per le opere pubbliche. Si potrebbero far nascere speciali fondi di investimento che puntano all’economia reale, a cui i fondi pensione hanno già dimostrato di essere interessati”.

