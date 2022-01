RIFORMA PENSIONI/ Prime uscite con Quota 102 a maggio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PRIME USCITE CON QUOTA 102

Il Sole 24 Ore ricorda che, considerate le finestre temporali previste, le prime uscite con Quota 102, la misura di riforma pensioni che sostituirà nel 2022 Quota 100, “avverranno dal 1° maggio 2022 per il settore privato e dal 1° agosto per i pubblici dipendenti”. Ovviamente, come del resto accade oggi per Quota 100, anche per Quota 102 “il diritto conseguito entro il 2022 potrà essere fatto valere anche in epoca successiva”. Il quotidiano di Confindustria spiega anche che “l’accesso alla pensione potrà avvenire anche in regime di cumulo, utilizzando le contribuzioni accreditate nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive (come quella dei pubblici dipendenti) e sostitutive (gestite dall’Inps) nonché nella gestione separata Inps”.

RIFORMA PENSIONI/ Uil contro conclusioni Commissione previdenza-assistenza

LA SCADENZA PER LA SCUOLA

Tuttavia, “non potranno essere utilizzate le contribuzioni accreditate presso le Casse dei liberi professionisti” e “i richiedenti non dovranno essere già titolari di pensione a carica di una delle gestioni citate”. Come per Quota 100, anche per Quota 102 esiste il divieto di cumulo con redditi da lavoro sia dipendente che autonomo, salvo che nel caso di lavoro autonomo occasionale con un limite di 5.000 euro lordi annui. “Per il personale del comparto scuola e Afam, le eventuali domande di cessazione dal servizio, da parte del personale interessato ad accedere a Quota 102, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022”, aggiunge Il Sole 24 Ore, ricordando che anche in questo caso, come per Quota 100, ai dipendenti pubblici è data facoltà di chiedere l’anticipo del Tfs/Tfr.

RIFORMA PENSIONI/ Boeri: bisogna alzare l'età pensionabile

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Capone (Ugl): Quota 41 resta soluzione preferibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA