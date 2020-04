RIFORMA PENSIONI/ Progetto per minime a 780 euro (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, IL PROGETTO DI ALZARE LE MINIME

Secondo quanto riporta quifinanza.it, prima ancora dello scoppio dell’emergenza coronavirus, il Governo stava lavorando a un’ipotesi di riforma pensioni con l’innalzamento delle minime a 780 euro, un aumento di circa il 50% rispetto agli attuali 515 euro. “Una misura che richiederebbe uno sforzo economico tutt’altro che secondario, per le casse dello Stato, ma i tecnici del Tesoro e degli altri ministeri interessati sembra siano alla ricerca delle risorse necessarie per garantire un trattamento pensionistico più dignitoso e in linea con il costo della vita”, si legge nell’articolo, nel quale si ricorda che l’importo è in linea con quello della pensione di cittadinanza, per la quale ci sono però alcuni vincoli. Non a caso sono molto pochi gli assegni finora integrati con tale strumento.

Pubblicità

IL COSTO DELL’INTERVENTO

“Stando ad alcune statistiche, in Italia ci sarebbero più di quattro milioni di pensionati che riscuotono meno di 780 euro al mese: innalzare tutti i loro trattamenti ad almeno 780 euro costerebbe alle casse dello Stato almeno 10 miliardi di euro ogni anno. Una cifra importante, insomma, che difficilmente potrebbe essere interamente finanziata con il taglio alle pensioni d’oro, come ipotizzato dal M5s”. In effetti, l’ostacolo più grande al progetto appare quello delle risorse necessarie a concretizzarlo. Resta da capire se l’emergenza coronavirus potrà rappresentare un ulteriore impedimento o al contrario una spunta a migliorare le condizioni della fasce sociali più povere in un momento di crisi generale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA