RIFORMA PENSIONI/ Proietti rilancia flessibilità a 62 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, dopo due mesi di inevitabile stop, è ora di riprendere il confronto sulla previdenza avviato tra Governo e sindacati, in particolare “su due aspetti specifici”. Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Uil evidenzia che il primo aspetto specifico riguarda un tema che, nel dibattito sulla riforma pensioni, i sindacati hanno sempre sostenuto: la necessità di arrivare a una flessibilità che consenta l’accesso alla quiescenza “intorno ai 62 anni”. Secondo Proietti, “la flessibilità diffusa e mirata diventa ora più che mai uno strumento utile per gestire la fase di ricostruzione economica del Paese. Una flessibilità che aiuterebbe anche il sistema produttivo e le imprese. Per questo è importante insidiare quanto prima la commissione sui lavori gravosi che rappresenta uno strumento per definire in quali settori sarà possibile estenderla”.

LE RICHIESTE OLTRE LA FLESSIBILITÀ

Il sindacalista spiega quindi il secondo aspetto specifico, riguardante le pensioni già in essere. “Veniamo da 8 anni di blocco della rivalutazione delle pensioni che hanno indebolito il loro potere di acquisto. La proposta è quella di estendere la famosa quattordicesima alle pensioni fino a 1500 euro. Questa scelta servirebbe a dare più reddito ai pensionati e sostenere i consumi e la domanda interna in una fase di drammatica recessione”, afferma il sindacalista, evidenziando altresì che va completata la salvaguardia degli esodati e che vanno previsti interventi per le donne, i giovani, i lavoratori precoci e il rilancio della previdenza complementare.



