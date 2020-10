RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil) al Governo: no a pensionati bancomat

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Durante il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni la ministra del Lavoro Catalfo ha fatto sapere di voler inserire nella Legge di bilancio una misura per evitare che il calo del Pil dovuto alla crisi Covid influisca negativamente sul calcolo delle future pensioni attraverso la rivalutazione dei montanti contributivi. Secondo Il Sole 24 Ore, tuttavia, l’esecutivo potrebbe far marcia indietro e rinviare di un anno l’adozione della misura, dato che il meccanismo di salvaguardia approvato nel 2015 dal Governo Renzi basterebbe a tutelare quanti andranno in pensione nel 2021. Domenico Proietti, però, ritiene che “sarebbe gravissimo se il Governo non desse seguito a quanto annunciato dalla Ministra Catalfo, nel corso del tavolo di confronto con i sindacati di sterilizzare l’effetto negativo del Pil sulle future pensioni a partire dal 2021”.

IL POSSIBILE RITORNO DELL’APE VOLONTARIO

Secondo il Segretario confederale della Uil, infatti, “dopo tutte le operazioni di cassa fatte in questi anni sulle spalle dei pensionati non vorremmo ci si preparasse a continuare ad usare il bancomat anche sui futuri pensionati”. Intanto, sempre a proposito di misure di riforma pensioni da inserire nella Legge di bilancio, l’esperto pensioni del sito di Repubblica, rispondendo a un quesito di un lettore, ricorda che l’esecutivo sta vagliando la possibilità di riprendere la sperimentazione dell’Ape volontario, che era stata interrotta alla fine del 2019. Come noto, tale forma di anticipo pensionistico non comporta oneri a carico dello Stato, ma prevede una penalizzazione sul futuro assegno pensionistico della durata di vent’anni per rimborsare il prestito bancario necessario ad attivare la misura.



