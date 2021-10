RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil): basta con misure per far cassa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, in tema di riforma pensioni occorre “un complesso di misure che deve essere affrontato con la giusta lungimiranza e organicità, perché i nostri cittadini meritano certezza e tranquillità soprattutto su un tema, come quello previdenziale, che per sua natura si deve fondare sulla stabilità delle norme. Per la Uil è il momento di agire abbandonando le logiche volte solamente a fare cassa, solo così si potrà avviare un percorso di riforma che riporti l’equilibrio sociale al centro del sistema”. Invitato da pensionipertutti.it a commentare le nove proposte di legge parlamentare in tema di pensioni, il Segretario confederale della Uil spiega che “rimettere equità e solidarietà al centro del sistema previdenziale deve diventare una priorità”.

Cottarelli: "Chi fa figli pensione prima perché…"/ "Riforme, qualcuno pagherà di più"

IL COMMENTO SUI PDL IN PARLAMENTO

Dal suo punto di vista “bisogna innanzitutto reintrodurre una piena e vera flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni e parallelamente con il solo requisito contributivo di 41 anni a prescindere dall’età anagrafica. Ma come Uil siamo fortemente contrari a qualsiasi misura che preveda una qualsivoglia forma di penalizzazione o ricalcolo per i lavoratori e le lavoratrici. Come sottolineato anche nei PdL presentati, l’attuale sistema non valorizza efficacemente il lavoro di cura e la maternità. Riteniamo che si debbano predisporre misure che riconoscano un maggior valore sociale e, quindi, previdenziale con interventi che oltre a consentire un accesso anticipato alla pensione tutelino anche il livello reddituale”.

RIFORMA PENSIONI/ Tra le proposte Acli Opzione donna strutturale (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Bombardieri (Uil): no a decisioni di emergenza a dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA