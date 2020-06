RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil) chiede riconoscimenti per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Il sito di Donna Moderna riporta alcune parole di Domenico Proietti in tema di riforma pensioni. Il Segretario confederale della Uil ricorda che le donne “sono le più penalizzate dal sistema previdenziale attuale, perché quasi mai raggiungono i 38 anni di contribuzione per accedere a quota 100. Il motivo è semplice: dopo la nascita di un figlio rimangono fuori dal mondo del lavoro spesso oltre il periodo di maternità. Inoltre, sono sempre loro a occuparsi in larga parte della cura dei familiari anziani o con disabilità. Per questo proponiamo che sia conteggiato un anno di contributi ai fini previdenziali per ciascun figlio avuto dalle madri lavoratrici e un altro periodo da definire per i lavori di assistenza familiare. Solo così valorizzeremo questi impegni anche ai fini previdenziali”.

LA FLESSIBILITÀ NECESSARIA

Il sindacalista ricorda anche la battaglia per introdurre la flessibilità nel sistema pensionistico, che deve basarsi sul “principio della volontarietà: se un lavoratore è in buone condizioni e vorrebbe continuare a lavorare, dovrebbe essere libero di proseguire. Se al contrario è in difficoltà, ci deve essere la possibilità di anticipare il pensionamento”. Oltretutto, “oggi che molte imprese si trovano a dover ristrutturare le attività, occorre uno strumento che permetta un’uscita più flessibile dal mondo del lavoro attivo”. Vedremo quindi se riprenderà il confronto avviato a inizio anno tra Governo e sindacati proprio sul tema della riforma pensioni, interrotto poi dall’esplodere della pandemia.



