RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil) contro Quota 102 e Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, in tema di riforma pensioni, “con il dichiarato scopo di superare lo scalone che si creerebbe da gennaio 2022”, dopo la fine del triennio di Quota 100, vengono avanzate “proposte singolari è fortemente penalizzanti. La più ricorrente di queste proposte è quota 102 con penalizzazioni e ricalcolo contributivo. Misura che se fosse realizzata equivarrebbe a: si va in pensione a 64 con 38 anni di contributi e con una pensione ridotta tra il 20-30%”. Il Segretario confederale della Uil, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, spiega che “questa proposta è assurda perché oltre a peggiorare quota 100 è un bagno di sangue dal punto di vista economico per gli eventuali pensionati”.

LA PROPOSTA DI FLESSIBILITÀ

Proietti ricorda che i sindacati propongono “come soluzione maggiormente equa per tutti una flessibilità di accesso alla pensione intorno a 62 anni. Questa per noi è una proposta seria che va incontro alle esigenze dei cittadini e che dunque porteremo avanti convinti al tavolo di confronto con il governo che si terrà il prossimo 27 gennaio”. Il sindacalista ci tiene però a evidenziare: “Noi rispettiamo tutte le opinioni e siamo aperti al confronto, ma chi definisce questa proposta irresponsabile dovrebbe avere almeno il pudore di ricordarsi quale trauma è stata la gigantesca operazione di cassa fatta sul finire del 2011 sulle spalle di lavoratori e pensionati”. Il riferimento neanche troppo velato sembra essere rivolto a quanto affermato da Elsa Fornero proprio sulla proposta di pensionamento a 62 anni.

