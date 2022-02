RIFORMA PENSIONI/ Proietti: Uil lavora per memorandum da inserire nel Def

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni previsto per ieri si terrà con tutta probabilità la prossima settimana. Domenico Proietti fa però sapere che la Uil sta già “lavorando per giungere celermente alla definizione di un memorandum che possa essere già inserito nel prossimo Def”. Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it, evidenzia che “rimane ancora aperto il dibattito sulla flessibilità in uscita che interessa parallelamente sia il sistema misto che il contributivo. Sempre in termini di riforma pensioni, per i lavoratori post ’96 è necessaria una revisione dell’accesso alla pensione con un superamento dei paletti reddituali oggi previsti. Per chi è, invece, nel sistema misto bisogna introdurre una reale flessibilità in uscita intorno ai 62 anni di età, senza alcuna penalizzazione”.

RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità in uscita: quali proposte?

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA SULL’ASPETTATIVA DI VITA

Secondo il sindacalista, rimanendo sul tema della riforma pensioni, “bisogna, poi, modificare l’adeguamento all’aspettativa di vita con il superamento dell’automatismo dell’innalzamento e con una revisione dei coefficienti di trasformazione”. “Abbiamo chiesto l’introduzione di uno strumento che integri il reddito pensionistico, ma che sappia valorizzare la permanenza nel mercato del lavoro valorizzando l’anzianità contributiva, i periodi impegnati nel lavoro di cura della famiglia e di familiari con disabilità, i periodi di formazione e di studio, i periodi di disoccupazione involontaria non coperti da altri strumenti”, aggiunge poi Proietti, ricordando che “su questo punto i rappresentanti del governo convenendo sulla necessità di una misura a tutela dei futuri pensionati stanno valutando e pesando le nostre proposte per calcolare gli effetti sui futuri pensionati ed i costi di una misura così strutturata”.

RIFORMA PENSIONI/ La fase transitoria del passaggio dell'Inpgi all'Inps

