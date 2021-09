RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil): no alla Legge Fornero, serve flessibilità diffusa

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Per Domenico Proietti, “la fine di quota 100 non può in alcun modo segnare il ritorno a 67 anni previsti dalla legge Fornero, una flessibilità più diffusa oltre ad essere una necessità potrebbe essere anche un utile strumento per il processo di ristrutturazione nel quale saranno impegnate molte imprese italiane”. Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Uil ricorda che “la Legge Fornero ha introdotto eccessive rigidità nel sistema: ha portato a 67 anni, 3 anni sopra la media europea, l’età di accesso alla pensione, ancorando con filo doppio l’età a all’aspettativa di vita, abbiamo l’unico sistema in tutta Europa ad adeguare sia importo che età di accesso”. Chiara quindi la richiesta in tema di riforma pensioni che arriva dalla Uil.

LA RICHIESTA DI FLESSIBILITÀ DIFFUSA

Proietti ha anche evidenziato che “in questi anni, attraverso l’Ape Sociale e Quota 100, si è cercato di introdurre elementi di flessibilità più diffusa di accesso alla pensione, intorno a 62 anni, in media con quello che avviene nel resto dei Paesi Ue, e parallelamente con il solo requisito contributivo stabilendo che 41 anni sono sufficienti per andare in pensione a prescindere dall’età. La Uil ritiene che la prossima Legge di Bilancio debba introdurre una flessibilità più diffusa tenendo anche conto della gravosità e dell’usura dei lavori”. Per il sindacalista “ora è necessario, quindi, che il Governo avvii subito un confronto con il sindacato per definire un pacchetto di misure eque e giuste per milioni di lavoratori”. Vedremo quando l’esecutivo convocherà le confederazioni.

