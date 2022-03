RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil): Quota 41 e flessibilità a 62 anni nel Def

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti spiega che c’è consapevolezza “della gravità della situazione politica internazionale, ma chiediamo al Governo di riprendere il confronto con i sindacati per continuare gli approfondimenti necessari a rendere la riforma pensioni più equa e socialmente sostenibile”. Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it, evidenzia che “bisogna già nel prossimo Def inserire gli interventi necessari a introdurre flessibilità di accesso alla pensione con il doppio canale, intorno ai 62 di età o con 41 anni a prescindere dall’età; a istituire un meccanismo che dia pensioni adeguate e dignitose ai lavoratori del sistema contributivo; al varo di misure che valorizzino pienamente il lavoro di cura e la maternità; al rilancio forte della previdenza complementare”.

RIFORMA PENSIONI, GLI INTERVENTI NECESSARI ANCHE SULLE PENSIONI IN ESSERE

Secondo il sindacalista, “è necessario avviare un confronto che porti alla predisposizione di misure a sostegno della riforma pensioni come ad esempio, l’estensione ed il potenziamento della 14° mensilità per le pensioni fino a 1.500 € mensili restituire ai pensionati ed alle pensionate Per la Uil, inoltre, è necessario riaccendere i riflettori sulla previdenza complementare attraverso una campagna di informazione istituzionale e un nuovo semestre di silenzio assenso. L’obiettivo deve essere quello di incrementare l’adesione ai fondi, soprattutto tra le donne e i giovani, poiché la previdenza complementare oltre ad essere una necessità è una vera e propria opportunità per le lavoratrici e per i lavoratori”. Vedremo quale sarà la risposta dell’esecutivo a queste sollecitazioni.

