RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil): serve flessibilità diffusa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, i dati diffusi dall’Osservatorio Inps sulle pensioni “mostrano l’assoluta necessità di una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione. Il dato relativo all’età media, infatti, è cresciuto fino ad arrivare a 64 anni e 3 mesi, questo vuol dire che la stragrande maggioranza dei lavoratori vi accedono con un’età prossima a 67 anni. Una maggiore flessibilità di accesso alla pensione sarebbe utile, anche, per gestire la fase di ricostruzione produttiva delle imprese”. Il Segretario confederale della Uil giudica preoccupante “il dato relativo all’importo delle pensioni, in particolare delle donne che in larga misura percepiscono assegni con importi inferiori ai 750 euro mensili. Per la Uil è, quindi, importante fare interventi che valorizzino il lavoro di cura e la maternità ai fini previdenziali così da sostenere le pensioni delle donne”.

LA RICHIESTA AL MINISTERO DEL LAVORO

Un tema importante che i sindacati hanno già posto all’attenzione del precedente Governo nell’ambito del confronto avviato sulla riforma delle pensioni e per questo Proietti ci tiene a ricordare che il ministero del Lavoro “ha una struttura specifica sui temi previdenziali che sarebbe opportuno attivare per intraprendere subito un confronto con le parti sociali”, senza per questo tralasciare l’emergenza lavoro derivante dagli effetti della pandemia. Dal suo punto di vista si deve anche “agire per tempo per garantire ai giovani future pensioni adeguate. In questi anni causa la precarietà i giovani lavoratori hanno avuto carriere sempre più discontinue che vanno coperta ai fini previdenziali”.

