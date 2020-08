RIFORMA PENSIONI/ Proietti (Uil) spinge per Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti ricorda che Quota 41 “è una proposta contenuta nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil ed è stata riproposta all’ultimo incontro con la ministra Catalfo: riteniamo che chi ha 41 anni di contribuzione debba andare in pensione a prescindere dall’età. La misura riguarda i lavoratori precoci e non ha un impatto economico rilevante, ma comunque pensiamo che sia giusto rimettere un po’ di equità nel sistema previdenziale, dopo i tanti miliardi sottratti dalla Legge Fornero. Non dimentichiamo che i conti sono in equilibrio, ed anche il presidente dell’Inps Tridico ha detto che la spesa previdenziale italiana è in linea con quella dei paesi europei. Qualche equivoco ancora a volte si ripresenta solo perché la spesa previdenziale non è separata da quella assistenziale”.

LE TAPPE DEL CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

All’Agi il Segretario confederale della Uil spiega anche che il confronto sulla previdenza con il Governo, che riprenderà l’8 settembre, servirà “a definire il pacchetto di misure da inserire nella Legge di bilancio, che dovrebbe contenere il prolungamento dell’Ape sociale, con la possibilità, come chiesto da Cgil, Cisl e Uil, di aumentare le categorie di lavoro gravoso. Tra gli interventi previsti anche la proroga di Opzione donna, agendo su alcuni aspetti in sospeso come part-time verticale e fondo esattoriale”. In un successivo incontro, in programma il 16 settembre, “si farà una valutazione più generale su come evitare lo scalone al 2021”, anche per “garantire una flessibilità più diffusa, differenziando tra settori e gravosità del lavoro”.



