RIFORMA PENSIONI/ Prosegue la fuga dei pensionati all’estero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I PENSIONATI IN FUGA ALL’ESTERO

In un recente articolo pubblicato sul sito del Corriere della Sera è stato ricordato come stia proseguendo “la fuga dei pensionati italiani” verso l’estero dove poter godere di vantaggi fiscali. Il che rende importante riuscire, tra le misure di riforma pensioni di cui si discute, far scendere le imposte o aumentare il potere d’acquisto degli assegni. I sindacati, per esempio, sono tornati a chiedere di aumentare la platea dei beneficiari della quattordicesima, ma per ora l’esecutivo non pare intenzionato a soddisfare tale richiesta. Va comunque tenuto conto che “nel 2019 le pensioni pagate all’estero dall’Inps sono state 388 mila. In testa ai Paesi che attirano maggiormente i nostri pensionati c’è il Canada con 51.927 persone, la Germania, con un totale di 51.085 cittadini. Seguono la Svizzera, con 46.171 mila preferenze, la Francia (41.778), l’Australia con 43.955 cittadini e gli Stati Uniti (35.015)”.

GLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI

Interessanti anche i dati relativi agli importi di queste pensioni. Ad esempio, mediamente quelle in Australia e Canada sono di poco superiori ai 100 euro. “Ci sono però alcuni Paesi in cui la media delle pensioni ricevute dagli italiani che hanno deciso di andarvi ad abitare è molto più alta: per esempio in Irlanda si attesta a 948,21 euro per i 105 cittadini che vivono là. Ma ci sono casi in cui le cifre aumentano sensibilmente: a Malta si toccano i 1.860,58 euro in media, mentre in Portogallo un assegno pensionistico arriva mediamente a 2.719,99 per i 2.897 italiani che ci vivono”. “Negli Emirati Arabi Uniti si arriva a una media di 3.783,81 euro a testa, e a Cipro di 5.467,74 euro”.



