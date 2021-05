RIFORMA PENSIONI/ Quando conviene riscattare gli anni di università (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUANDO CONVIENE IL RISCATTO DELLA LAUREA

Conviene riscattare gli anni dell’università ai fini pensionistici? Massimo Famularo, in un articolo pubblicato recentemente su Econopoly, blog presente sul sito del Sole 24 Ore, evidenzia che “la risposta dipende essenzialmente da quanto il soggetto che deve prendere la decisione reputa importante anticipare di qualche anno la data di ingresso in pensione, tenuto conto che è molto difficile prevedere quali saranno le condizioni in vigore all’epoca in termini di importo della pensione che verrà corrisposta, età minima e quantità di contributi versati necessari”. Del resto le misure di riforma pensioni, come si è visto da inizio secolo, si succedono con una certa frequenza e dunque i requisiti possono cambiare abbastanza rapidamente. Senza dimenticare che sull’importo futuro della pensione giocano anche altri fattori come la crescita del Pil.

IL COSTO OPPORTUNITÀ DA CONSIDERARE

“Quello che è ragionevolmente certo – aggiunge Famularo nella sua analisi corroborata da molti dati – è che il costo opportunità in termini di alternative previdenziali è piuttosto rilevante, più o meno come un appartamento in una città di provincia, mentre il beneficio che si acquisisce con il riscatto è incerto sia nella data nella quale sarà disponibile, sia nel periodo per il quale potrà essere utilizzato”. Occorrerà quindi fare bene i propri conti e probabilmente il riscatto risulterà più conveniente per chi si trova più vicino all’accesso alla quiescenza e avrà quindi più contezza delle conseguenze pratiche della propria scelta. Sapendo anche di poter essere supportato da consulenti o patronati.

