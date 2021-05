RIFORMA PENSIONI/ Quanto si perde col contratto di espansione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE STIME SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

In un articolo pubblicato su Repubblica viene spiegato che il contratto di espansione, considerato ormai una misura di riforma pensioni, dopo l’ampliamento della sua applicazione alle imprese con almeno 100 dipendenti (rispetto ai 250 precedentemente previsti) approvato con il Decreto sostegni bis “aiuterà a prepensionare 4.500 persone. Si arriva a 10.500 nel 2021 con la norma Conte. Neanche il 4% di quanti ogni anno vanno in pensione anticipata. E il 2% dei pensionamenti totali. Non solo. Dalle prime simulazioni uscire a 62 anni, a cinque dalla pensione di vecchiaia, comporta perdite pesanti subito e permanenti poi. Con l’assegno decurtato ora di quasi un quarto e per sempre del 10-15%, calcola Progetica. A vita media di 82 anni, un lavoratore con stipendio netto da 2 mila euro al mese rinuncerebbe a quasi 80 mila euro netti, 122 mila lordi, simula la Cgil”.

LE PAROLE DI GHISELLI E LANDINI

Secondo Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, il contratto di espansione presenta delle criticità che vanno risolte, “se vogliamo far funzionare uno strumento che si rivela parziale e rischia di essere penalizzante per i lavoratori, specie le donne”. Il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intanto, ospite della trasmissione Mezz’ora in più, come riporta globalist.it ha evidenziato che “la riforma fiscale non è una passeggiata, così come quella delle pensioni che bisognerà fare entro la fine dell’anno. Sono riforme decisive nei rapporti. Giovedì il confronto con il governo è andato bene, ma deve diventare la regola”.

