RIFORMA PENSIONI/ Quasi mille euro in meno con gli ultimi blocchi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DELLA UIL

Si sta parlando molto in questi giorni del blocco parziale delle indicizzazioni contenuto nella riforma pensioni e dei suoi effetti. Uno studio della Uil fa emergere che “una pensione che nel 2011 era pari a 1.500 euro lordi mensili, subirà una perdita complessiva pari a 73,77 euro al mese, 959,06 euro annui. Questa differenza sarà destinata a crescere per effetto dei blocchi previsti anche per i prossimi 2 anni, fino al 2021”. Invece, “un assegno pari, sempre nel 2011, a 1.900 euro lordi mensili (importo tra le 4 e le 5 volte il minimo) ha subìto nel corso di questi 8 anni un mancato incremento pari a circa 1.489,64 euro lordi annui, -6,03%. Ciò si traduce in circa 1 mensilità netta in meno che il pensionato non percepirà non solo quest’anno: dato l’effetto permanente delle misure la perdita d’importo sulla pensione sarà tale anche per i prossimi anni. Anzi, essendo il blocco previsto anche per il 2020 e il 2021, il danno per i pensionati è destinato a crescere”.

I RISPARMI PER LO STATO

Lo studio calcola anche che “gli effetti del mancato adeguamento genereranno, secondo le stime, risparmi lordi per lo Stato pari a 3,6 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, che per trascinamento diverranno 17,3 miliardi di euro nei prossimi 10 anni”. Per il Segretario Confederale Domenico Proietti, “si deve porre fine a questo prelievo forzoso a discapito di milioni di pensionati. Per la Uil è necessario ripristinare la piena indicizzazione delle pensioni e recuperare il montante perso in questi anni.” Motivo per cui ci sarà anche la manifestazione unitaria sindacale del 1° giugno in Piazza del Popolo a Roma.

