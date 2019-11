RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 batte Ape volontario 15 a 1 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 BATTE APE VOLONTARIO

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene evidenziato che “da aprile 2018 a giugno 2019 sono state presentate 31.308 domande per l’anticipo pensionistico (Ape) volontario e solo 6.861 cittadini hanno poi effettivamente utilizzato questo strumento. Invece da gennaio a giugno 2019, le domande per il pensionamento con Quota 100 sono state 151.114, quelle accolte 94.777 (senza considerare i dipendenti pubblici la cui prima decorrenza utile era ad agosto)”. Il concetto quindi è che “Quota 100 batte Ape volontario 15 a 1, quanto a prestazioni effettivamente erogate”. Il quotidiano di Confindustria ricorda che queste due misure di riforma pensioni, per quanto differenti, si rivolgono quasi alla medesima platea. Tuttavia l’Ape volontario è destinato a scomparire alla fine dell’anno. A meno che non venga prorogato, come si prevede di fare con quello social.

PRONTA PROROGA PER APE VOLONTARIO

In questo senso Tommaso Nannicini ha fatto sapere, come riporta sempre Il Sole 24 Ore, che intende presentare un emendamento con questo obiettivo. “L’Ape volontario non ha funzionato per l’aspettativa che potesse arrivare Quota 100 e per varie ragioni, tra cui il meccanismo che comporta un finanziamento e la compartecipazione delle banche, aspetto che viene percepito negativamente dalle persone. Inoltre, la penalizzazione a carico di questi ultimi è superiore con l’Ape rispetto a Quota 100 nel caso si smetta di lavorare e quindi di versare i contributi durante il periodo di anticipo”, sono le parole del senatore dem riportate dal quotidiano di Confindustria.

