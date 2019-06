RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Boeri e i mini-Bot (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOERI

In un articolo su Repubblica dedicato a mini-Bot, Tito Boeri cita anche la riforma pensioni con Quota 100. L’ex Presidente dell’Inps spiega infatti che il debito della Pubblica amministrazione verso le imprese, per saldare il quale vengono proposti i mini-Bot, viene “contabilizzato come debito pubblico solo quando viene saldato, come il debito implicito del sistema pensionistico, che emerge solo quando si pagano le pensioni. La cosiddetta ‘quota 100’, anche per soli tre anni, farà aumentare il nostro debito pubblico di più di quanto sarebbe necessario per risolvere il problema dei pagamenti della Pa alle imprese. Se invece di introdurre nuove disparità di trattamento a favore di persone che avranno pensioni molto più alte della media, si fosse optato per accelerare i pagamenti pubblici ai fornitori, avremmo varato una manovra espansiva in grado di migliorare il rapporto fra cittadini ed erario”.

BOERI: QUOTA 100 NON ANDAVA VARATA

Secondo Boeri, quindi, i mini-Bot sono “uno strumento del tutto inutile ad affrontare i ritardi nei pagamenti della Pa nei confronti delle imprese. Se il governo aveva davvero a cuore il problema, poteva accelerarne la soluzione senza far aumentare il debito pubblico. Bastava non varare ‘quota 100’ e non spaventare gli acquirenti dei nostri titoli di stato: oggi paghiamo circa duecento punti base di tassi di interesse sui nostri titoli di Stato in più rispetto alla Spagna, mentre nell’aprile 2018 i rendimenti di Btp e Bonos decennali erano allineati. Questa differenza vale da sola, a regime, 40 miliardi in più di spesa per interessi all’anno”.

