RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, come ammorbidire lo scalone (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SACCHI

Per Stefano Sacchi, Quota 100 è “una misura sbagliata, iniqua, che introduce discriminazioni tra soggetti simili. Ma eliminarla prima della scadenza naturale sarebbe un suicidio politico”. In un’intervista a L’Economia, l’inserto settimanale del Corriere della Sera, il Presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) avanza comunque una proposta di riforma pensioni, mediante la messa in cantiere, da subito di “un ammorbidimento dello scalone che arriverà tra il 2021 e il 2022, ripristinando quella flessibilità tolta dalla riforma del 2012”. Concretamente questo vorrebbe dire “dare a chi è nel sistema misto – in parte retributivo, in parte contributivo – la possibilità di andare in pensione con le regole del contributivo, 3 anni prima. A patto che la pensione sia pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale, circa 1.280 euro la mese”.

COME AMMORBIDIRE LO SCALONE DI QUOTA 100

Il Professore di Scienza politica all’Università di Milano ricorda che cancellare Quota 100 “fornirebbe alle opposizioni una formidabile occasione per guadagnare consenso” e ci sarebbe anche il rischio di creare “60/70 mila esodati, persone che nel frattempo hanno preso già accordi con le aziende per uscire proprio con Quota 100”. Sacchi spiega anche che con la sua “proposta” lo Stato spenderebbe al massimo 2 miliardi l’anno nei primi tre anni, mentre “chi lascia il lavoro prima perderebbe circa il 15% dell’assegno”, ma tale decurtazione potrebbe essere anche contenuta “a fronte di un intervento pubblico, che farebbe salire gli oneri per lo Stato”.

