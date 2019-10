RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Damiano: evitiamo nuovi esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Intervistato da Radio Radicale, Cesare Damiano è tornato a esprimere il suo parere sulla riforma pensioni con Quota 100, spiegando perché la misura non va cancellata. “Quota 100 ha i suoi difetti – io le quote le ho inventate con Prodi nel 2007 e quelle erano vere quote, questa è una sorta di finestra temporanea fino al 2021 -, ma io eviterei di dire ai cittadini ‘questo governo vi dà questo beneficio’, i cittadini giustamente credono alla promessa del governo e alla legge che viene emanata, fanno i loro conti, magari si licenziano presumendo di andare in pensione, poi il governo successivo cambia idea e quelli si trovano senza lavoro e senza pensione”, ha detto l’ex ministro del Lavoro, facendo capire che sarebbe un problema far cessare da un giorno all’altro la misura pensionistica del Governo giallo-verde.

LE PAROLE DI CALENDA

“Gli esodati me li sono, come si dice, curati per diversi anni quand’ero in Parlamento: non creiamo nuovi esodati”, ha aggiunto, sottolineando che Quota 100 non lo convince completamente, “ma abbiamo stretto un patto con i cittadini: portiamolo a conclusione fino al 2021 poi punto e basta, in modo tale che, come si dice, si tenga anche conto delle scelte che fanno le persone, che non sono numeri, dietro ci sono famiglie, figli, convivenze e futuro”. L’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ospite di Piazzapulita, ha invece evidenziato che Quota 100 danneggia i giovani e che quindi sarebbe opportuno indirizzare le poche risorse disponibili per un taglio del cuneo fiscale destinato a chi ha meno di 30 anni.

