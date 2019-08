RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e dipendenti pubblici, le soluzioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CORNA

In questi ultimi giorni si sta parlando molto degli effetti della riforma pensioni con Quota 100 sulla Pubblica amministrazione. Francesco Corna, Segretario generale della Cisl di Bergamo, non nasconde che “è stato chiaro da subito” quali sarebbero stati tali effetti. “Già da due anni si sapeva che nell’arco del quinquennio in corso buona parte dei dipendenti pubblici sarebbero andati in pensione. Per risolvere questa emergenza bisogna stabilizzare subito i precari della pubblica amministrazione, utilizzando le graduatorie già stilate e chiamando in servizio chi è idoneo”, sono le parole del sindacalista riportate dall’Eco di Bergamo. Dal suo punto di vista non si può trascurare che “l’ultima grande ondata di assunzioni nella pubblica amministrazione risale agli anni Ottanta e per questo l’età media dei lavoratori comincia a essere piuttosto alta”.

GLI EFFETTI DI QUOTA 100 NELLA PA

Bisognerebbe quindi cercare di avviare un turnover nella Pa. Il quotidiano orobico segnala che potrebbero esserci disagi in quei paesi “dove molti servizi si reggono sul lavoro di un solo impiegato, e dove il comune può pensare alla sostituzione soltanto dopo che il posto rimanga vacante. A Bergamo città, il comune si è invece mosso con anticipo, bandendo concorsi prima del 31 dicembre 2018, data che ha cambiato le regole di utilizzo delle graduatorie, impedendone lo scorrimento una volta coperti i posti banditi, e quindi ha disponibilità di persone da reclutare per i 55 dipendenti che andranno in pensione nel biennio 2019/2020 (di queste 15 con ‘quota 100’)”.

