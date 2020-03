RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i miliardi che si potevano risparmiare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GIANNINI

In un articolo pubblicato su Affari & Finanza, l’inserto economico di Repubblica, Massimo Giannini ricorda i tagli alla sanità che sono stati fatti negli ultimi anni. “Conveniva questa cura da cavallo, mentre cresceva di anno in anno la spesa per le pensioni?”, si chiede il giornalista, che sottolinea il fatto che “abbiamo una spesa previdenziale tra le più alte d’Europa rispetto al Pil: 233 miliardi, il 16,6%. Questa dinamica non riflette solo i vizi del sistema politico, che premia i vecchi e non i giovani, ma anche un’evoluzione demografica sfavorevole”. Giannini cita quindi il fatto che “Salvini volle a ogni costo Quota 100, Di Maio lo seguì allora e lo segue anche oggi, mentre Zingaretti non sa imporgli una retromarcia”. Il risultato di tutto questo è che tale misura di riforma pensioni “ci costerà 9 miliardi in tre anni”.

LE RISORSE STANZIATE PER QUOTA 100

Certo, la scorsa settimana si è saputo che il 2019 si è chiuso con un deficit all’1,6% del Pil, sotto le attese, ma le cose sarebbero andate meglio se non ci fossero state “nuove prestazioni sociali in denaro”, ovvero, nota Giannini, le “erogazioni di pensionamenti anticipati collegati a Quota 100 Se avessimo tenuto questo fieno in cascina (risparmiando 5,2 miliardi solo quest’anno) oggi avremmo più risorse per coprire i buchi degli ospedali, dove mancano 8 mila specialisti. È matematica, non ideologia”. Una riflessione che è stata proposta in maniera diversa anche da alti commentatori in questi giorni: la riforma pensioni con Quota 100 è stata dannosa per il sistema sanitario sotto diversi punti di vista.

