RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i nodi da sciogliere per l’Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GLOBAL RETIREMENT INDEX

Mentre si cerca di capire quali saranno le mosse del Governo in tema di riforma pensioni, specie per il futuro di Quota 100, dal Global Retirement Index 2019 elaborato da Natixis Investment Managers emerge che l’Italia occupa il 30°, tra 44 paesi, nella classifica che misura le politiche pubbliche pensionistiche. “Nel Belpaese migliora la qualità di vita, ma l’invecchiamento della popolazione, il debito pubblico, la pressione fiscale e la governance stessa rappresentano ancora le principali sfide che l’Italia deve affrontare guardando al futuro”, si legge su we-wealth.com. Rispetto allo scorso anno, il nostro Paese perde una posizione a beneficio del Portogallo. Riguardo i singoli, indici, il benessere finanziario in pensione ha segnato un lieve miglioramento in un anno, passando dal 52% al 53%. “Tuttavia l’invecchiamento della popolazione, il debito pubblico, la pressione fiscale e la governance stessa rappresentano ancora le principali sfide che l’Italia deve affrontare guardando al futuro”.

LE PAROLE DI BOTTILLO

“Nonostante le buone notizie relative al miglioramento della Qualità della Vita, i nodi da sciogliere per l’Italia sono ancora molti, tra cui l’invecchiamento della popolazione, debito pubblico e pressione fiscale”, sono le parole di Antonio Bottillo, country head ed executive managing director per l’Italia di Natixis Investment Managers. Dal suo punto di vista, “è necessario che tra politici, fondi pensione, lavoratori e industria finanziaria ci sia una maggiore condivisione del duplice obiettivo di soddisfare le esigenze della popolazione in età pensionabile e preservare la sicurezza pensionistica dei pensionati del domani, all’insegna di un costante dialogo tra tutte le parti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA