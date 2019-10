RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i servizi nei Comuni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I SERVIZI NEI COMUNI

La riforma pensioni con Quota 100 resterà in vigore fino alla fine del 2021. Almeno queste sono le intenzioni espresse dagli esponenti del Governo. Si è parlato del tiraggio inferiore rispetto alle aspettative, ma in alcuni settori gli effetti della novità in materia previdenziale si sono sentiti e hanno portato a qualche cambiamento, come nel caso dei piccoli comuni. A Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, come riporta gonews.it, “è verificabile da qualsiasi utente che negli ultimi tempi molti dei nostri uffici sono stati interessati da pensionamenti sopravvenuti per il sommarsi delle nuove regole sulle pensioni, che hanno permesso di rispondere alle esigenze di alcuni dipendenti, e il raggiungimento dell’età pensionabile/contributi di servizi per molti altri. Una situazione che ha reso necessario pensare un piano complessivo di assunzioni e che ha dato l’occasione per recuperare anche qualche capacità assunzionale che era rimasta inutilizzata e che adesso ci permette non solo di poter reintegrare quanto più personale possibile, ma anche di andare a rafforzare alcuni uffici più sensibili”.

IL CASO DI ARGENTERA

Le cose però vanno diversamente in altri comuni, non sembra però a causa di Quota 100. Come ricorda TgCom24, infatti, “da 15 mesi il Comune di Argentera, 77 abitanti a 1700 metri di altitudine, in provincia di Cuneo e al confine con la Francia, non ha più dipendenti”. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per solidarietà ha deciso di andare a lavorare per un giorno nel comune. Mentre la Sindaca Monica Ciaburro ha inviato un appello al Presidente della Repubblica.

