RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e il cono d’ombra della complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SITUAZIONE DELLA COMPLEMENTARE

I sindacati hanno chiesto al Governo, nel corso dell’ultimo incontro, un intervento di riforma pensioni per rilanciare la previdenza complementare. Camillo Linguella, in un intervento su finanza.com, evidenzia che in effetti, “la sensazione che si ha, quella ‘percepita’ è che il secondo pilastro sia finito in un cono d’ombra, e che vive una fase di stagnazione come se si fosse entrati in una morta gora, da cui sarà difficile poterne uscire”. Dal suo punto di vista, la responsabilità maggiore di questa situazione è dei “provvedimenti del precedente governo e la filosofia che li sottende. Parliamo del reddito di cittadinanza e di quota 100 ed i provvedimenti collegati, come il riscatto dei periodi non lavorati e il riscatto laurea low cost”.

IL PROBLEMA DA AFFRONTARE

Questi due ultimi provvedimenti, ricorda Linguella, sono “atti a costruire un’anzianità contributiva a chi altrimenti non potrebbe raggiungere il diritto alla pensione. Il che è cosa buona e giusta”. Come pure la tendenza alla fiscalizzazione degli oneri per il welfare. “Di fronte ad una forte ripresa economica, non ci sarebbe nessun problema. Ma poiché questa ripresa, se ci sarà, avrà tempi molto lunghi, qualcuno poi dovrà pagare e non certamente mettendo delle tasse sulle merendine (idea che fra l’altro è già stata bocciata)”, sottolinea Linguella, che aggiunge: “Ma se anche tutto questo fosse realizzato, non basterebbe a cancellare la bontà della complementare. Perché, voglio ricordare che i riscatti previsti dal DL 4/19 sono determinanti per raggiungere il diritto, cioè i 20 anni di lavoro, ma per l’ammontare della pensione occorre comunque una pensione aggiuntiva se si vuole un importo adeguato”.

