RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la criticità nel pubblico impiego (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA DI QUOTA 100

In un articolo pubblicato sul sito di Ipsoa, Vincenzo Ferrante evidenzia che quando Quota 100 andrà in scadenza ci saranno problemi “soprattutto per quella fascia di età intercettata dalle norme del 2019 che, non avendo potuto avere accesso alla misura per la mancanza di uno dei requisiti previsti («un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni»), dal 1° gennaio 2022 vedrà spostata in avanti in un giorno solo di 5 anni il momento del pensionamento”. Ma c’è una questione importante, ricordata dal Professore di Diritto del lavoro all’Università Cattolica di Milano, che dovrebbe essere affrontata insieme alla riforma pensioni.

L’INVECCHIAMENTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

Infatti, “gli effetti sul sistema pensionistico italiano di ‘quota 100’ sembrano essere stati poco interessanti sul piano della prospettata sostituzione dei più anziani con lavoratori più giovani”. Inoltre, la pandemia ha influito sul piano di assunzioni del pubblico impiego. Pertanto, “il venir meno del sistema di pensionamento anticipato quota 100 potrebbe dar luogo a criticità, conseguenti ad un ulteriore invecchiamento del personale, che solo si possono fronteggiare con nuove assunzioni, così da consentire a chi rimane al lavoro in età avanzata di poter essere affiancato da personale più giovane (magari anche più dinamico) e in ogni caso più avvezzo ad utilizzare le tecnologie informatiche”. Vedremo se la misura per favorire la staffetta generazionale, annunciata dalla ministra del Lavoro Nunzia Caltafo, potrà migliorare la situazione.



