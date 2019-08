RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la frecciata di Boeri al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA FRECCIATA DI BOERI

Sulle pagine di Repubblica, Tito Boeri commenta i dati Istat sul mercato del lavoro, citando anche la riforma pensioni. L’ex Presidente dell’Inps segnala che in Italia “la popolazione in età lavorativa è diminuita di quasi un milione negli ultimi dieci anni, mentre gli occupati in età lavorativa sono più o meno gli stessi che nel 2008. Sono invece aumentati gli occupati al di sopra dei 65 anni di età grazie alla riforma delle pensioni varata nel 2011”. Questo vuol dire, evidenzia Boeri, che “chi oggi usa toni trionfali nel commentare i dati sul lavoro sta tessendo le lodi alla riforma Fornero”. Una frecciatina nemmeno tanto nascosta a Lega e M5s.

LA PROPOSTA DI FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Professore bocconiano lancia quindi la proposta di ricalibrare le agevolazioni contributive concentrandole “sulla fase iniziale di carriere rette su contratti a tempo indeterminato. Ad esempio la fiscalizzazione dei contributi potrebbe attenuarsi gradualmente fino al raggiungimento dei 30 anni di età ed essere garantita solo a chi ha un contratto a tempo indeterminato”. In questo modo, “le imprese che preferissero continuare ad assumere con contratti a tempo determinato vedrebbero assottigliarsi il periodo in cui possono beneficiare dell’agevolazione perché il lavoratore, invecchiando, ottiene agevolazioni più basse”. Secondo Boeri, “avere una parte dei propri contributi finanziati dalla fiscalità generale per chi deve finanziare un debito pensionistico appesantito dalla cosiddetta quota 100 e avrà trattamenti molto meno generosi di chi va oggi in pensione darebbe un piccolo, ma significativo segnale di equità intergenerazionale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA