RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la proposta Damiano per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano ha commentato la proposta di riforma pensioni chiamata Quota 100 Rosa lanciata dal Comitato Opzione donna social. A pensionipertutti.it ha ricordato che “nella scorsa legislatura insieme ai colleghi della Commissione Lavoro mi sono battuto per riconoscere un vantaggio previdenziale alle donne che come noto svolgono abitualmente doppio compito: lavoro e casalingo. La misura più semplice nota sarebbe riconoscere per ciascun figlio uno sconto pari ad un anno di contributi. Nulla vieta che questa misura possa essere già applicata a Quota 100 giacché le donne hanno meno contribuzione degli uomini. Questo potrebbe creare, mi rendo conto, una discriminazione tra donne che hanno figli e donne che non hanno figli, ma sarebbe comunque un buon punto di partenza”.

IL COMMENTO SU QUOTA 100

Damiano ha anche ribadito il suo parere riguardo Quota 100 tout court, spiegando che a suo avvisto “è opportuno che la si porti a compimento, a scadenza naturale al 2021. Anche se ha in sé dei limiti come l’alta contribuzione richiesta che discrimina non solo le donne, ma anche per chi fa lavori faticosi e spesso discontinui, come gli edili. Quota 100, per giunta, non ha messo in moto un meccanismo di sostituzione 1 pensionato 1 occupato, ed anche il pubblico impiego è bloccato nel turnover. Inoltre, aspetto da tenere in considerazione, si è dimostrata una misura costosa, ma alla quale hanno aderito meno lavoratori del previsto, a dimostrazione che non era il provvedimento più idoneo per molti lavoratori che non hanno potuto optare per l’uscita anticipata proposta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA