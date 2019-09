RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le domande per il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL BLOCCO ADV FINO AL 2026

Sembra ormai certo che il Governo non cancellerà la riforma pensioni con Quota 100, lasciando che arrivi fino alla sua naturale scadenza, fissata per la fine del 2021. Giuliano Cazzola, tuttavia, si chiede: “Se è vero che quota 100 ha una durata triennale, i requisiti per il pensionamento anticipato previsti dalla riforma Fornero resteranno bloccati (42 anni e 10 mesi per gli uomini un anno in meno per le donne) rispetto all’adeguamento automatico all’attesa di vita, fino a tutto il 2026. Anche questa norma – che rappresenta un ‘importante uscita di sicurezza per i baby boomers (i quali sono in grado di accumulare un’anzianità lavorativa elevata ad un’età inferiore a quella standard – sarà riconfermata senza modifiche e fino al 2026? Non è rischioso per i conti pubblici?”.

LE DOMANDE DI CAZZOLA

In un articolo su firstonline.info, l’ex deputato si chiede anche “finita la sperimentazione e rientrato il blocco che cosa sarà del sistema pensionistico?”. Dal suo punto di vista, “Quota 100 e le altre misure somigliano ad un ponte lanciato verso il vuoto (come lo spezzone del Ponte Morandi dopo il crollo). Quando le norme derogatorie verranno a scadenza, ritorneranno in vigore quelle della riforma Fornero?”. Una giusta osservazione, considerando che l’obiettivo del Governo giallo-verde, almeno a parole, era il varo di Quota 41 dal 2022, mentre ancora non si sa quali siano i piani dell’esecutivo giallo-rosso. “Questo per ora è tutto quanto passa il convento. In pratica un ritorno al futuro”, è quindi la conclusione di Cazzola.

