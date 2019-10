RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le “mancanze” per gli agricoltori (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA ANP-CIA

L’Associazione nazionale pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori esprime ancora preoccupazione per quanto contenuto nella manovra in tema di riforma pensioni e si dice pronta a concretizzare la mobilitazione nelle piazze, come già preannunciato il mese scorso. Come si legge in una nota, per Anp-Cia “non risulta alcuna previsione di interventi migliorativi delle pensioni minime. Non si riconosce l’indicizzazione per l’adeguamento del potere d’acquisto delle pensioni al costo della vita. In balia d’incertezza anche il tema quattordicesima. Viene confermata Quota 100, ma si continua a escludere gli agricoltori, dai lavori gravosi e usuranti. Non trova spazio la riduzione della tassazione sulle pensioni, al momento prevista solo per i lavoratori dipendenti. Non si prevede niente, ancora una volta, per i cosiddetti incapienti che la pensione di cittadinanza con i relativi paletti, ha costretto all’emarginazione”.

LE PAROLE DI DEL CARLO

L’Anp-Cia “si vede, dunque, nella condizione di rafforzare la sua pressione nei confronti delle istituzioni, secondo le aspettative indicate dall’Associazione nel documento approvato nell’ultima Assemblea nazionale”. Il Presidente nazionale Alessandro Del Carlo ha detto: “Continueremo a dialogare con le prefetture regionali e provinciali e a confrontarci con i rappresentanti politici in parlamento. Il Paese che vogliamo, i suoi cittadini, soprattutto nelle aree interne ci chiedono del resto di non abbassare la guardia. Va quanto prima affrontato il tema dell’accessibilità ai servizi soprattutto nelle già penalizzare zone rurali”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA