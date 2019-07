RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le “montagne russe” per i medici (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 E I MEDICI

La riforma pensioni con Quota 100 dovrebbe avere effetti importanti nel settore della sanità. Ma sembra per un periodo limitato di tempo. Il Sole 24 Ore segnala infatti che ci sarà un “Sos medici da qui al 2025 e poi il rischio bolla”. Di fatto, “per chi indossa o sogna di indossare il camice bianco saranno 10 anni sulle montagne russe”. Questo perché “finito l’effetto Quota 100 e andati in pensione nei prossimi 5 anni con un esodo biblico i baby-boomers potrebbe emergere dopo l’attuale allarme sulla carenza di medici una clamorosa sovra-produzione di camici bianchi: dopo il 2030 basteranno infatti non più di 5mila nuovi medici l’anno”. Questa almeno è la conclusione, spiega il quotidiano di Confindustria, cui si arriva guardando “la gobba demografica che dopo il boom di uscite ne prevede un immediato crollo”.

LA GOBBA DEMOGRAFICA

Ciò vuol dire anche che chi inizia oggi l’università per diventare medico potrebbe un domani dover fare i conti con una carenza di disponibilità di posti di lavoro con “lo spettro della disoccupazione. O in alternativa la fuga all’estero”. A proposito di gobba demografica, l’Istat ha reso noto ieri il bilancio demografico nazionale, dal quale emerge che “dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino demografico. Al 31 dicembre 2018 la popolazione ammonta a 60.359.546 residenti, oltre 124 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,2%) e oltre 400 mila in meno rispetto a quattro anni prima”. Nel corso del 2018 la differenza tra nati e morti (saldo naturale) è stata negativa e pari a -193 mila unità.

