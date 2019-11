RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e l’emendamento per gli esodati esclusi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, EMENDAMENTO PRO ESODATI

Come noto, sono più di 4.500 gli emendamenti alla manovra presentati in commissione Bilancio al Senato. Tra di essi alcuni riguardanti la riforma pensioni, come quello di Italia Viva che chiede l’abrogazione di Quota 100. Me ce n’è anche uno presentato dai senatori Nannicini, Laus e Manca che riguarda gli esodati che “accoglie pienamente le proposte del Comitato 6.000 Esodati di correzione degli errori e delle discriminazioni contenute nell’ultimo provvedimento approvato dal Parlamento (Ottava Salvaguardia) includendo finalmente per tutte le categorie in essa incluse la maturazione del requisito previdenziale al 31/12/2021, con la richiesta di blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita e dell’adeguamento di genere, che hanno infierito particolarmente sulle donne”.

L’APPELLO DEL COMITATO 6.000 ESODATI ESCLUSI

In un comunicato stampa del Comitato 6.000 esodati esclusi si rivolge quindi “un forte ed accorato appello a tutti i parlamentari affinché tale emendamento sia puntualmente approvato per dar modo di restituire il diritto alla pensione a 6.000 famiglie italiane costrette all’indigenza perché da anni senza reddito e senza pensione”. Non bisogna trascurare che “molti degli Esodati Esclusi hanno già perso, per il mancato riconoscimento di questo diritto, 2 anni di pensione!”. Ora che quindi c’è uno strumento per porre rimedio a un’ingiustizia e a un problema sociale, sarebbe opportuno che ci fosse un’unità di intenti dei partiti per far sì che l’emendamento possa essere approvato ed essere mantenuto nel testo della manovra fino alla sua conversione finale in legge entro fine anno.

